Mandzukic in tribuna durante Udinese-Juve: l’ex Milan assiste alla sfida

C’è un gradito ospite alla Dacia Arena ad assistere a Udinese-Juve, sfida d’esordio nella Serie A 2022/2022 delle due compagini. E’ Mario Mandzukic.

L’ex attaccante del Milan è in tribuna alla Dacia Arena e sta osservando con grande interesse la partita. E chissà che non stia facendo il tifo per i tanti amici ed ex compagni alla Juventus con cui ha condiviso, e vinto, tante battaglie.