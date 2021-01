Mandzukic al Milan, è fatta! I numeri del croato in Italia

Mandzukic ha trovato l’accordo con il Milan per i prossimi sei mesi. Ecco i numeri del centravanti croato nella precedente esperienza alla Juventus

Il Milan nella serata di oggi ha trovato l’accordo con Mario Mandzukic che nelle prossime ore potrebbe già volare per la volta di Milano dove firmerà un contratto per i prossimi sei mesi (Leggi le cifre).

NUMERI – Mandzukic, attaccante croato classe 1986, è arrivato in Serie A nell’estate del 2015 vestendo la maglia della Juventus. In quattro stagioni e mezza con i bianconeri ha vinto 4 scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe e ha disputato una finale di Champions League, segnando anche in rovesciata il gol del momentaneo pareggio nella gara vinta per 4-1 dal Real Madrid a Cardiff. In totale Mandzukic ha collezionato 162 presenze e 44 reti, diventando anche un idolo dei tifosi per la duttilità e per il suo spirito combattivo. Finito fuori dal progetto tecnico con l’arrivo alla Juventus di Maurizio Sarri ha deciso così di trasferirsi in Qatar. Ora per Mandzukic si prospetta un ritorno in pompa magna ma questa volta nel Milan!