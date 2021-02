Mandorlini sul derby: «L’Inter ha un vantaggio sul Milan, ecco quale»

L’allenatore del Padova ed ex difensore interista Andrea Mandorlini ha parlato del prossimo derby della Madonnina

Andrea Mandorlini, allenatore del Padova ed ex difensore dell’Inter, ha parlato in vista del derby contro il Milan. Le parole a Sky Sport.

«L’Inter ha una settimana per preparare la partita, poi per come lo fa Conte troveremo sicuramente una squadra molto carica. Riuscire a distanziare il Milan e accumulare punti sugli avversari è fondamentale: saremo pronti. È un’occasione difficile da sbagliare e non la sbaglieremo, faccio gli scongiuri del caso ma è troppo importante per l’Inter. La compattezza difensiva è fondamentale per il gioco di squadra, questa Inter somiglia molto a quella dell’88/89. Nicolò Barella potrei paragonarlo a Nicola Berti, anche se quest’ultimo aveva maggior capacità di attaccare».