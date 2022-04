Mancuso: «Scudetto al Milan e Monza in Serie A? Sarebbe straordinario»

L’attaccante del Monza, Leonardo Mancuso si è raccontato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

EMPOLI – «Dopo il gol della vittoria sul campo della Juventus pensavo di essermi meritato più spazio a Empoli, ma le scelte le fanno gli allenatori e noi dobbiamo accettarle anche se non le condividiamo. In una carriera ci sono tante sfide, e questa per me lo è. E’ molto stimolante: ho lasciato la A per riprenderla subito. A gennaio non mi ero mai mosso e un po’ di ambientamento ci vuole, c’è meno tempo che in estate»

STROPPA – «Stroppa ha la stessa voglia che aveva nella Primavera del Milan: ha cambiato il modulo, ma i concetti sono gli stessi. L’ambiente è simile, ottimo per lavorare. Galliani sa sempre motivare, è sempre con noi: quando mi ha chiamato dopo la trattativa è stata un’emozione. Come quando Berlusconi è venuto a conoscerci»

MILAN E MONZA «Scudetto al Milan e Monza in A? Sarebbe straordinario. Diciamo che sarebbe l’occasione giusta per cedere a Elena e sposarla: ho 30 anni, ci siamo conosciuti a Pescara, credo sia il momento»

COMO – «Domenica a Como ritrovo volentieri La Gumina e Ciciretti, sarò contento di salutarli. I derby sono belli da giocare, ci sarà tanta gente. Il Monza non si è mai nascosto, ma le parole non bastano. Non bisogna dire ‘dobbiamo andare in A”, ma ‘vogliamo andare in A’. Le vittorie vanno costruite. Da solo non posso fare nulla, ma cerco di essere determinante. La squadra è forte e qui chiunque è in grado di incidere per portare il Monza in Serie A»