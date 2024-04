Mancini a SKY: «Dedica doverosa, abbiamo saputo soffrire anche in 10»

Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Roma Milan, match di Europa League

Le parole di Mancini ai microfoni di Sky Sport, nel post partita del match di Europa League tra Roma Milan:

LE PAROLE – «Mi fa commuovere è un dolore forte, ho voluto fare questa maglia per dare forza ai suoi cari. Ho cercato di fare un gesto per la famiglia, sono stati giorni difficili. Quello che conta è la Roma, a livello personale sono felice, anche se in dieci abbiamo saputo soffrire lo abbiamo fatto anche per Celik»