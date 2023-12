Il Manchester United rimonta l’Aston Villa: decisivo il gol di Hojlund. Il resoconto dell’ultimo match del Boxing Day

Vittoria in rimonta del Manchester United, che chiude il Boxing Day superando l’Aston Villa tra le mura domestiche di Old Trafford arrivando al sesto posto in classifica dietro al City.

I Villans passano in vantaggio grazie alle reti nel primo tempo di capitan McGinn e il belga Dendoncker nel primo tempo. Nella ripresa doppietta di Garnacho per il pari e poi nel finale il gol vittoria lo firma l’ex Atalanta Hojlund che fu accostato anche al mercato Milan.