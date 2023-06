Mpansinkatu: «Loftus-Cheek? Ecco cosa può dare al Milan»

Malu Mpasinkatu, esperto di calcio africano e di calciomercato, ha parlato dell’arrivo di Loftus-Cheek al Milan

A TMW Radio, Malu Mpasinkatu ha parlato così di Loftus-Cheek:

Credo ci sia anche lo zampino di Tomori, che ha dimostrato di essere determinante al Milan. Può essere un altro giocatore che qui in Italia spacca. Con la sua fisicità è dominante a centrocampo. Pulisic anche è molto forte, sarebbero due giocatori che anagraficamente possono dare un apporto importante per diversi anni. In Italia tatticamente possono diventare ancora più forti. Sono giocatori internazionali, che arrivano da realtà importanti e se stanno bene faranno la differenza