Maldini racconta il suo esordio: «Vi svelo cosa mi disse Liedholm, lui mi insegnò a giocare a calcio»

L’ex capitano e dirigente del Milan, Paolo Maldini, ripercorre le tappe della propria carriera a partire dal suo esordio

Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Radio Serie A, Paolo Maldini ricorda così il suo esordio con la maglia del Milan, raccontando le emozioni che ha provato.

ESORDIO – «Liedholm mi disse “Malda entri”, mi chiese se volessi giocare a destra o sinistra e risposti “come vuole lei”. Il campo era bruttissimo, ma per me è stato magnifico. Si, sono legato moralmente dentro di me alle relazioni con le persone più che ai momenti in sé. La cosa bella è che devi condividere con altre persone gioie e dolori. Liedholm mi ha insegnato a giocare a calcio. Lui mi ha sempre detto che per giocare a calcio devi divertirti».

