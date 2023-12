Maldini dice addio per sempre al Milan? Il pensiero dell’ex dt rossonero: «Non lo so, un legame di 36 anni è troppo forte e resterà per sempre»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Repubblica del suo addio al Milan. Ecco le parole dell’ex dt rossonero:

«Non lo so, un legame di 36 anni è troppo forte e resterà per sempre: la storia non si cancella. Dico grazie alla vita e al Milan. Vedo rappresentata una nuova era, un Berlusconi 2. Un ripassino della storia italiana degli ultimi 40 anni, politica e imprenditoriale? L’ho detto prima del mio congedo: oggi comandate voi, ma per favore rispettate la storia del Milan».

