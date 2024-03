Maldini Monza, Galliani insiste! Contatti continui con l’agente: con questa CIFRA il Milan potrebbe cederlo. Le ultime sul giocatore in prestito

Il Monza fa sul serio per Daniel Maldini. Il rossonero in prestito sta facendo molto bene con i brianzoli. Lo dicono i numeri: tre reti e un assist in 5 partite.

Per questo motivo Galliani vorrebbe averlo a titolo definitivo. Come riportato da calciomercato.com, sono continui i contatti tra il Monza e l’agente di Maldini, Giuseppe Riso. Il calciomercato Milan potrebbe lasciarlo andare via a titolo definitivo per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro, stesse cifre pattuite l’anno scorso con l’Empoli.