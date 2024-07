Maldini Milan, vuole CONVINCERE Fonseca per restare in rossonero! Il Monza fa sul serio: COSA SUCCEDE per il figlio d’arte

Futuro ancora tutto da decidere per Daniel Maldini. Il figlio d’arte sta lavorando in questi giorni di raduno con Fonseca per convincere il nuovo tecnico e rimanere in rossonero.

Come riportato da Daniele Longo, in caso di esito negativo Maldini si è già promesso al Monza con il quale ha già concordato i termini contrattuali. Ma, ancora prima, il club di Nesta dovrà sfoltire l’attacco e poi trovare l’accordo col mercato Milan.