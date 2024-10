Maldini Milan, parla Di Stefano: «Sarebbe un peccato mortale non riportarlo a casa». Le dichiarazioni del giornalista sul figlio di Paolo

Il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport 24 ha espresso alcune considerazioni su Daniel Maldini ed in particolare riguardo un possibile, futuro ritorno al Milan. Queste le sue dichiarazioni sul figlio di Paolo.

LE DICHIARAZIONI – «Sarebbe un peccato mortale per il Milan non riportare a casa Maldini qualora le prestazioni del ragazzo dovessero essere belle come in questo momento».