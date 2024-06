Maldini Milan, un’altra italiana PUNTA il trequartista! Possibile incastro di mercato col Monza per arrivare a lui: le ultime

Daniel Maldini rientra al Milan dopo l’esperienza in prestito conclusa al Monza. Proprio il club brianzolo è tra le squadre maggiormente interessate a tornare alla carica in estate per acquistare il trequartista classe 2001 di proprietà dei rossoneri, ma non è il solo.

Come fa sapere Il Messaggero, la pista sta prendendo piede anche per la Lazio, dopo che il calciatore è stato proposto dagli agenti a Fabiani. Maldini ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2025 e una valutazione di circa 8 milioni di euro: la partenza di Isaksen in prestito, magari proprio al Monza, potrebbe permettere al club biancoceleste di affondare il colpo.