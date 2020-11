Maldini: «Legato ad un Milan vincente, è lì che spingo la società»

Maldini a DAZN ha parlato della visione futura del suo Milan in accordo con la società: ecco le sue parole

Intervistato da DAZN, Paolo Maldini ha così parlato della visione futura del suo Milan. Ecco le parole del direttore tecnico rossonero:

«Il disegno cambia strada facendo. Sono legato ad un Milan vincente, la mia figura è legata a qualcosa che non sia solo rivolto a mettere a posto i conti, io devo anche lavorare in funzione della storia che rappresento e lì che spingo con la proprietà a fare determinate cose, c’è sicuramente un’idea comune con la società, questo aiuta molto nel progetto».

SCOUTING – «Il reparto scouting deve sapere che tipo di giocatori seguiamo. Parliamo della difesa: per me un difensore è abbastanza facile da leggere ma vista la direzione in cui sta andando il calcio prenderei un difensore forte nell’uno contro uno perché poi l’inserimento nel reparto e nel sistema può essere insegnato».

SAELEMAEKERS – «Saelemaekers è stato frutto del nostro scouting, io non conoscevo Alexis sinceramente. Cercavamo un terzino destro, abbiamo visto questo ragazzo che faceva tanti ruoli e abbiamo capito che come arrivava la palla lui c’era sempre e c’è ancora».

IBRA – «Ibra era già un’idea del gennaio precedente prima di prendere Piatek. Lui aveva dato la parola ai Galaxy che se avrebbe raggiunto determinate cifre sarebbe rimasto, ne parlammo dopo ed è venuto. Era un rischio ma eravamo pronti a correrlo visto che arrivata da due-tre anni di MLS. Quando proponemmo 18 mesi fu lui stesso a scegliere di firmare per sei mesi e poi rivalutare perché non sapeva cosa poteva dare. Sa rompere le scatole in maniera impressionante, c’era già un gruppo molto competitivo e lui l’ha fatto crescere facendo credere a tutti di porsi dei limiti più alti. Quando Ibra dice “voi siete giovani, le responsabilità me le prendo io” ha senso».

FPF – «Il Financial fair play non ti permette di investire quanto vorresti e rappresenta quasi un freno ad una distribuzione magari anche futura delle vittorie nelle varie competizioni. Però credo che questa sia la strada giusta: siamo partiti con l’idea di un progetto che un giorno non troppo lontano potrà autosostenersi e questo, in un momento di grande crisi, è un valore».