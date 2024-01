Maignan a Sky: «Episodio razzista? Vi spiego cosa è successo. Sono persone ignoranti. Sullo Scudetto...»

Il portiere del Milan Maignan ha parlato a SkySport: tutte le dichiarazioni del portiere rossonero nel post-partita

Maignan ha parlato a Sky nel post-partita di Udinese Milan dopo gli episodi razzisti.

COSA È SUCCESSO OGGI – «Ho sentito scimmia quando sono andato a prendere la palla. Quando poi sono tornato ho chiamato il quarto perché l’avevo sentito di nuovo. Non è la prima volta che succede con me. Sono persone ignoranti. I veri tifosi vengono per tifare la squadra , fischiare è normale ma queste cose non devono accadere».

REAZIONE DELLA SQUADRA – «Abbiamo un grande gruppo, siamo una famiglia. Tutto sono venuti da me e poi siamo andati in campo con ancora più voglia di vincere».

SULLO SCUDETTO – «Non guardo la classifica ,dobbiamo andare avanti partita dopo partita. Dobbiamo dare il meglio. È la seconda parte del campionato e sappiamo quanto è importante vincere».

COSA BISOGNA FARE PER EVITARE – «Per aiutare i giocatori che hanno subito questa cosa. Sono tra virgolette tifosi possono rimanere fermi a casa e non venire allo stadio. Se i figli sanno che il papà hanno questi atteggiamenti è una vergogna. Noi giocatori possiamo reagire solo così. Dire quello che succede sul campo. Quelli che devono prendere le decisioni forti è la Procura che prende le nostre parole dopo le partite».