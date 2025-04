Maignan a DAZN: «C’è una cosa che questa stagione ci deve insegnare per l’anno prossimo. Quando sei al Milan devi pensare sempre al top»

Maignan, portiere del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara pareggiata in rimonta contro la Fiorentina

Intervenuto a DAZN dopo Milan-Fiorentina 2-2, il portiere rossonero Maignan ha dichiarato:

PAROLE – «Magic Mike non se n’è mai andato, come sapete nella vita ci possono essere alti e bassi, e così capita per un portiere. Non mi sono mai lasciato andare, può capitare un momento no ma ho cercato sempre di restare concentrato e fiducioso sul mio lavoro. Quando giochi nel Milan non serve parlare di obiettivi. Quando sei qui devi pensare sempre al top, al massimo. Purtroppo è un momento così, che può succedere nel calcio. Questa squadra lavora ogni giorno dando il massimo sempre, lo dico con grande sincerità. Nel futuro prenderemo l’esperienza di questa stagione e cresceremo ancora di più. L’uno contro uno contro Moise (Kean); è una situazione dove il giocatore arriva vicino e può calciarti in ogni angolo, sono riuscito a chiudere la porta e ho vinto quel duello».