MN24 – Maignan Milan, giornata di riposo per il portiere francese: gli aggiornamenti verso l’Atalanta. Segui le ultimissime

Come appreso dalla nostra redazione, le ultime da Milanello dicono di una giornata di riposo per Mike Maignan dopo il trauma cranico rimediato in Udinese Milan.

Il portiere francese è in forte dubbio in vista del big match di domenica sera a San Siro contro l’Atalanta. La speranza è rivederlo in campo tra domani e dopo domani, in ogni caso è stato già pre allertato Sportiello.