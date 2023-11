Maignan eroico, i giornali celebrano il suo miracolo nel finale. E quel gesto di Calabria...

Maignan eroico, i giornali celebrano il suo miracolo nel finale di partita. E quel gesto di capitan Calabria…

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha esaltato la prestazione di Mike Maignan, che nel finale di Milan–Fiorentina ha letteralmente salvato il risultato grazie ad un vero e proprio miracolo.

Prestazione da 8 in pagella per la rosea, che scrive: «La parata di faccia è arte moderna. Prima male in uscita e coi piedi ma decisivo su Beltran. Calabria gli bacia la testa a nome di San Siro».