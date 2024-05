Maignan Milan: rinnovo bloccato e piani stravolti per il futuro. Che cosa sta succedendo

Maignan Milan: rinnovo del contratto al momento bloccato e piani stravolti per il futuro. Che cosa sta succedendo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dedicato ampio spazio al futuro di Mike Maignan, legato al Milan da un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e per il quale però non ci sono incontri in programma per discutere del rinnovo.

L’obiettivo del portiere è vincere, che sia in rossonero o altrove, e per questo non è assolutamente da escludere una sua partenza in estate. Chiaro è che il Milan non potrà più chiedere 100 milioni visto il rendimento del francese (che piace molto al Bayern) in questa stagione.