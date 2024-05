Maignan Milan: le condizioni per il rinnovo, questo FATTORE può essere decisivo

Non solo possibili acquisti o cessioni ma anche i rinnovi per il calciomercato Milan. Tra questi ecco le ultime su Maignan

Tra i temi legati al calciomercato Milan ci sono non solo possibili acquisti o cessioni ma anche quello legato ai rinnovi. Tra questo c’è quello di Maignan.

Come riportato da Niccolò Ceccarini bisognerà capire se ci saranno club così determinati a fare una proposta che possa far vacillare il Milan. Poi sarà importante capire anche la volontà del giocatore. E capire se ci saranno margini anche per andare avanti insieme.