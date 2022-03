Maignan, Giuliani: «Dopo aver perso Donnarumma è stato un gran colpo». Le dichiarazioni sul portiere del Milan

Il giornalista Fulvio Giuliani commenta la stagione di Mike Maignan al Milan. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Maignan sta facendo benissimo e non va dimenticato che il Milan ha dovuto fare a meno di lui anche per alcune partite. E’ un personaggio che si sta affermando anche oltre i 90′. Mi dispiace molto per quello che è successo a Cagliari. Al Milan va riconosciuto di aver fatto un altro grande colpo di mercato: ha perso Donnarumma, ma ha trovato un grande portiere e un grande ragazzo. Quindi un grande applauso al Milan, ai dirigenti e agli osservatori.»