Sarri Milan, Maifredi sicuro: «Non credo a questa notizia. I rossoneri sono alla ricerca di questo». Le parole dell’ex tecnico

Gigi Maifredi ha parlato ai microfoni di TMW delle voci di mercato che parlando di Sarri sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Ecco il pensiero dell’ex tecnico:

PAROLE – «Non credo a questa notizia. Sarri negli ultimi tempi ha perso molta credibilità, non è più quello di tre-quattro anni fa. E’ strato alla Lazio in maniera anonima e non credo che il Milan vada su un allenatore del genere. O rimane su Pioli o prende un giovane che la rilancia o un nome più importante»