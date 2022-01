Magnani Sampdoria, accordo vicino col Verona: sfuma Gabbia?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria: accordo vicino col Verona per Magnani. Si allontana l’ipotesi Matteo Gabbia dal Milan

La Sampdoria è vicinissima al tanto atteso acquisto per la difesa. Oggi si sono registrati notevoli passi in avanti nella trattativa col Verona per Giangiacomo Magnani: come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, le parti sono a un passo dall’accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Si può chiudere già in serata.

Il difensore classe ’95 ha già espresso il proprio gradimento verso la destinazione blucerchiata. Lui che ai tempi del Siracusa, prima di approdare al Sassuolo, venne visionato a lungo dalla dirigenza doriana. A questa sembra ormai sfumare la trattativa per Gabbia del Milan.