Maccarone difende Mancini: «L’Italia ha vinto l’Europeo, non va dimenticato»

Massimo Maccarone, ex attaccante del Milan tra le altre, ha difeso il lavoro di Roberto Mancini alla guida dell’Italia

Intervistato da TMW, Massimo Maccarone ha parlato così del lavoro di Mancini alla guida dell’Italia:

«Sì, si faceva molta più fatica, ma sono amico del mister e non posso che dargli ragione. Non ci siamo qualificati al Mondiale, ma abbiamo vinto l’Europeo con una squadra che nessuno pensava potesse vincerlo. Bisogna dargli fiducia per il lavoro che sta facendo».