L’ultimo 5 a 0 risale addirittura al 1998 con Capello

Il Milan ha una storia gloriosa, i tifosi milanisti sono i primi a saperlo. Dati alla mano, di figuracce i rossoneri ne hanno fatte ben poche nella propria gloriosa storia. Questo 5 a 0 di oggi contro l’Atalanta finisce sicuramente negli annali perché è quasi un unicum.

L’ultima sonora sconfitta di questa entità risale addirittura al 1998, quando il Milan di Fabio Capello fu demolito per 5 a 0 dalla Roma. L’anno prima era stata la Juventus a vincere per 6 a 1, poi bisogna risalire fino al 1936 per ritrovare una differenza reti di questa portata in una sfida contro l’Alessandria.