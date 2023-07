Lukaku Milan: offerta monstre della Juve, rivali tagliate fuori?

In tema mercato continua a tenere banco il futuro di Lukaku, accostato anche al Milan. In tal senso la Juve spiazza tutti?

La Gazzetta dello Sport questa mattina sviscera l’intrigo Lukaku, accostato sul mercato anche al Milan e di fatto conteso da Inter e Juventus.

Con la cessione di Onana, i neroazzurri troverebbero i fondi necessari per il ritorno alla corte di Inzaghi. Solo che manca l’ok del diretto interessato, il quale non risponde più alle chiamate e alle sollecitazioni dei dirigenti nerazzurri. Il motivo? Dietro c’è la Juventus, che sta tessendo la tela con l’avvocato del belga Sebastien Ledure. La Juve ha recapitato al Chelsea una proposta leggermente migliore rispetto a quella dell’Inter (37,5 milioni+2,5 di bonus), però vincolata alla cessione di Dusan Vlahovic entro il 4 agosto. Romelu deve pazientare ancora: ad attenderlo in bianconero ci sarebbe uno stipendio monstre da 12,5 milioni. Ora il giocatore dovrà decidere se rispettare il ‘patto d’onore’ che aveva coi nerazzurri o farsi tentare dalla nuova sfida juventina.