Lukaku Milan: tra ingaggio e cartellino, i costi del possibile colpo

È di ieri la notizia che il Milan starebbe preparando l’assalto a Romelu Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport l’operazione può essere immaginata soltanto se Investcorp completerà realmente l’acquisizione del Milan dalle mani del fondo Elliott.

Per non avere una minusvalenza a bilancio, i Blues dovrebbero rivenderlo a una cifra superiore ai 90 milioni. Se il costo del cartellino calasse, il Milan potrebbe pensarci davvero, anche se resterebbe il nodo dell’ingaggio: i 12 milioni percepiti dal belga a stagione sono troppi, anche per una proprietà facoltosa come Investcorp.