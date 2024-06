Lukaku Milan, CLAMOROSO ritorno di fiamma! Chieste informazioni per il prestito: COSA SUCCEDE nel mercato rossonero

Bomba rivelata da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale per quanto riguarda il futuro di Lukaku. L’attaccante piacerebbe anche al calciomercato Milan per il dopo Giroud.

PAROLE – «Anche il Milan ha chiesto informazioni al Chelsea per Lukaku, oltre al Napoli. I rapporti tra i rossoneri e il Chelsea sono buonissimi. Il Milan l’aveva già sondato ma voleva fare quest’operazione solo in prestito e il club inglese non apre attualmente e sarà quindi da vedere come si sviluperà questa situazione».