Lukaku in Arabia Saudita? L’intermediario Cohen “chiama” l’ex obiettivo di mercato del Milan, oggi in forza alla Roma

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l’intermediario di mercato Gad Cohen, protagonista quest’estate del passaggio in Arabia Saudita di Marcelo Brozovic, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Lukaku, ex obiettivo di mercato del Milan.

COHEN – «La verità è che il campionato dell’Arabia Saudita è già oggi uno tra i migliori al mondo. E lo sarà sempre di più, anche se questo pare dare molto fastidio. Entro la prossima stagione il livello sarà uguale a quello dell’Europa. Se poi andiamo a vedere dove giocano i vincitori del Pallone d’Oro, si certifica come l’Arabia Saudita già all’altezza dei grandi campionati. A volte ci sono delle situazioni che non capisci sino in fondo. Credo che Romelu sia felice alla Roma adesso, ma mai dire mai. Nessuno conosce il futuro. E qualora dovessi ricevere una sua telefonata, vedremo come agire»