Lukaku: «A Ibrahimovic auguro di tornare presto in campo»

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: la speranza del belga è di rivedere lo svedese presto in campo

Intervistato da Sky, Romelu Lukaku ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

«Gli auguro di tornare presto, non voglio vedere questi giocatori fuori per tanto tempo. C’è sempre rispetto per quello che ha fatto in carriera, ha vinto tantissimo. Ha dato tanto all’Inter e ora sta dando tanto a quella squadra li».