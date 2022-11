L’agente di Luis Alberto ha analizzato la situazione dello spagnolo, provando a fare un po’ di chiarezza. Queste le sue parole

Miguel Alfaro, ‘uno degli agenti di Luis Alberto, rappresentato dalla You First, ha analizzato la situazione dello spagnolo, provando a fare un po’ di chiarezza. Queste le sue parole, ai microfoni del Corriere dello Sport:

«La situazione di Luis Alberto sarà gestita in base alla logica di quanto sta accadendo. Tutto è rispettabile e giustamente tocca all’allenatore decidere e scegliere. Ma è anche rispettabile che un giocatore, che fa già parte della storia del club, che ha vinto, che ha dato tanto e sta dando ancora tutto per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa. Perciò sia la società che noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda, visto che Luis Alberto vuole confermare di avere ancora tanti anni di calcio e di carriera davanti. E i cicli, prima o poi, possono finire».