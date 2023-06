Zauri: «Tonali al Newcastle? Normale, vi spiego»

Luciano Zauri, ex calciatore e allenatore, ha parlato dell’imminente trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle: le sue parole

Intervenuto a Sky Sport 24, Luciano Zauri ha parlato così del passaggio di Tonali al Newcastle:

Negli ultimi anni il calcio inglese ci aveva abituato un po’ a questi grandi colpi, un po’ meno quello arabo che però nelle ultime due stagioni, da Ronaldo in poi, ha preso un po’ possesso della situazione. Per quanto riguarda Tonali nello specifico è chiaro che i sentimenti nel calcio non esistono più, è giusto che società e calciatori facciano delle scelte ponderate con i propri agenti. Nel calcio ormai si sa, si guarda un pochettino meno all’essere romantici, in questo caso gli interessi del Milan e di Tonali andavano di pari passo e l’affare si è concluso