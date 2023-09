Marchetti precisa: «Il Milan e gli algoritmi, le cose stanno così»

Luca Marchetti, noto esperto di mercato, ha analizzato la campagna acquisti del Milan parlando dei famosi algoritmi

Ospite a TMW Radio, Luca Marchetti ha commentato:

Thuram e Arnautovic all’Inter devono rispettare le aspettative dei tifosi, rispetto magari ai precedenti obiettivi come Lukaku o Balogun. Il campo ha dato delle garanzie al momento, ma tre giornate non sono molte. Sulla narrazione degli algoritmi non credo che il Milan abbia avuto bisogno di essi per identificare come obiettivi Reijnders, Loftus-Cheek o Pulisic