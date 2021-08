Marchegiani: «Per me Ibra e Giroud possono giocare insieme»

Per Marchegiani Ibrahimovic e Giroud, pur avendo caratteristiche fisiche simili, possono coesistere tranquillamente

Luca Marchegiani, intervenuto nel post partita di Sampdoria-Milan su Sky Sport, ha espresso il suo pensiero sulla possibile coesistenza tra Ibrahimovic e Giroud:

«Ibrahimovic e Giroud hanno una struttura fisica simile ma hanno caratteristiche diverse. Per me possono giocare insieme. Il 4-4-2 è un’alternativa e Giroud può stare in questo modulo. Non è un grandissimo finalizzatore ma crea spazi perfettamente e per questo i tre trequartisti dovranno essere bravissimi a inserirsi».