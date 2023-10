Marchegiani, stoccata a Maignan: «Ha sbagliato, vi spiego dove»

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha commentato i gol presi da Maignan contro il Napoli: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani ha parlato così dei gol presi da Maignan in Napoli-Milan:

«E’ stata una bella partita giocata a ritmi alti. Entrambe potevano vincerla nel finale, ma anche perderla, quindi è un pari giusto. Maignan poteva fare meglio sui due gol del Napoli. Sulla punizione mette la doppia barriera, forse doveva metterli più esterni per coprire il tiro a giro sul suo palo. Ci sta come scelta, ma secondo me li ha piazzati male».