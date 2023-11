Calamai scherza: «Ritorno di Ibrahimovic? Al Milan servirebbe in questa veste»

Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato ironicamente il possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan: le dichiarazioni

Intervenuto su TMW, Luca Calamai ha precisato:

«Si parla di Ibra al comando dell’area tecnica. Il Milan avrebbe bisogno dell’Ibra goleador, dell’Ibra trascinatore, dell’Ibra leader in ogni angolo del campo. Spero che Ibra, se si calerà nel nuovo ruolo, abbia l’umiltà di mettersi al fianco figura che abbiamo competenza e grande professionalità. Non basta essere stati dei campioni per essere anche dei manager formidabili. Intanto la società dovrebbe aiutare Pioli. Dovrebbe dargli forza dentro lo spogliatoio nei prossimi mesi altrimenti il rischio è quello di vedere un Milan scivolare fuori dalla zona Champions».