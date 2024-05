Mercato Milan, Bianchin RIVELA: «Cessione di un big? E’ una possibiltà. Vi spiego il motivo». Le parole del giornalista

Luca Bianchin ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera del mercato Milan e della possibilità che i rossoneri cedano uno tra Leao, Theo e Maignan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Onestamente penso sia una possibilità, sì. Magari uno dei tre tra Leao, Theo e Maignan. L’anno scorso si notava particolarmente questa spaccatura tra i migliori 4 o 5 giocatori della rosa e altri come Origi o Vranckx. Il Milan ha giocatori diversi ed è normale che arriveranno offerte per loro. Credo che ragionevolmente arriverà per uno dei tre un’offerta molto importante e il Milan di fronte a un certo tipo di offerte ha sempre detto di non poter dire di no. Mi sembra nell’ordine delle cose che con qualcuno accada. Se non arriveranno offerte per nessuno o da 40/50 milioni, il Milan dirà serenamente di no e i tre torneranno a luglio al raduno per la presentazione della squadra. Considerando, però, che c’è un Europeo in cui uno dei tre potrebbe fare grandissime cose e quindi attirare l’attenzione di tutte le inglesi che hanno potere di spesa molto superiore rispetto alle italiane, mi sembra abbastanza logico che possa diventare un grande tema nelle prossime settimane»