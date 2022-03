Lotta Scudetto Serie A: il Milan tira una volata lunga 50 giorni

Chiuso il nefasto capitolo della pausa Nazionale, fari puntati sulla Serie A e sull’appassionante lotta Scudetto

(di Sandro Dall’Agnol) – Non c’è che dire, la lotta Scudetto nella Serie A 2021/22 si preannuncia tra le più intense, incerte e appassionanti degli ultimi anni. E forse nell’intera storia del campionato italiano.

Cinquanta giorni, anzi per l’esattezza quarantanove, separano domenica 3 aprile da domenica 22 maggio, momento in cui il verdetto sarà inappellabile. Con la premessa che nessuno riesca a scalfire l’equilibrio pestando forte sui pedali in questa lunghissima volata.

Là davanti a tirare il gruppo sembra solida la posizione del Milan: tre vittorie consecutive, le prestazioni convincenti negli scontri diretti e la convinzione fondata che il gruppo di Stefano Pioli sia ormai maturo per conquistare un trofeo, anche quello più prestigioso.

