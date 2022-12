Lotta scudetto, Palanca: «Milan e Inter le squadre più pericolose per il Napoli». L’ex centroavanti partenopeo così sulle tre squadre

Massimo Palanca, ex centravanti del Napoli, ai microfoni di TMW Radio ha parlato della lotta scudetto, indicando le due rivali che le sue ex squadre deve temere.

CAMPIONATO- «Dopo la sosta non ci voleva per nessuna delle due, è un punto interrogativo e bisogna capire quale squadra ha mantenuto meglio la condizione fisica. Il Napoli deve temere solo se stesso perché se mantiene la concentrazione, la determinazione e la voglia di prima penso che non ce ne sarà per nessuno. Inter e Milan sono le due squadre più pericolose, la Juve non credo perché dopo queste vicissitudini può risentirne anche come squadra. E ha un ritardo notevole»