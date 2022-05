Lotta Scudetto: il Milan può scucire 15 milioni di euro all’Inter. Ecco perché vincere il campionato arricchisce

Come scrive La Gazzetta dello Sport lo scudetto di per sé non offre premi extra ma sono le posizioni in classifica a determinare i proventi dai diritti tv in Serie A e in ambito Uefa. In questa stagione la prima percepirà 17,6 milioni e la seconda 14,7. In questa volata finale sono quindi in ballo 3 milioni a cui si aggiunge la differenza del market pool Champions della prossima stagione (8 milioni alla prima e 6 alla seconda).

Ci sono poi i 3 milioni garantiti dall’accesso alla Supercoppa e i bonus degli sponsor che si possono stimare in una forbice tra 2 e 5 milioni di euro: in tutto sono 10-15 milioni di ricavi aggiuntivi. Non sono quantificabili nel breve periodo invece gli effetti indiretti su marchio e bacino di utenza. Il Milan però potrebbe sfruttare meglio l’effetto scudetto visto che gli accordi con Emirates e Puma scadono nel 2023.