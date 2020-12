Longoni: «Il Milan a gennaio ha bisogno di un rinforzo per reparto»

Longoni ha parlato del mercato del Milan per gennaio definendo l’arrivo del difensore centrale una priorità

Andrea Longoni, intervenuto sul suo canale YouTube, MilanHello, ha parlato delle strategie di mercato del Milan in vista della finestra di gennaio.

Longoni ha detto: «Il mercato è ormai alle porte. La dirigenza rossonera ci sta lavorando da tempo visto che hanno già definito il budget da spendere. L’occasione è ghiotta per tornare almeno in Champions League, e per questo motivo il Milan vuole rafforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Di sicuro arriverà un difensore centrale che possa alternarsi a fare il titolare con Simon Kjaer e Alessia Romagnoli. A centrocampo siamo coperti, ma Rade Krunic non viene ritenuto adatto per giocare in una mediana a due. Quindi, il Milan sta pensando che se ci fosse un’opportunità di arrivare a un centrocampista fisico, lo prenderà, con il bosniaco che potrebbe andare via. Passando all’attacco, il Milan potrebbe prendere un vice Zlatan Ibrahimovic dato che lo svedese, a 39 anni, qualche problema fisico lo ha. In ogni caso deve essere un’occasione, o in prestito o a poco prezzo».