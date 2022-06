Miriam Longo si è raccontata ai microfoni di Oppo Italia. Ecco le parole dell’attaccante del Milan Femminile

«Oltre al calcio ho diverse passioni a partire dalla musica,canto e in generale ho la passione per l’arte ed è una passione che condivido con Oppo per cui la tecnologia è bellezza e innovazione»

INIZI – «La mia carriera calcistica è iniziata fin da piccola ho subito dovuto confrontarmi con una realtà avversa in quanto sono cresciuta in una compagnia di soli maschi, non è stato facile guadagnare la fiducia dei miei amici però bastava che toccassi solo un attimo la palla affinche loro capissere che comunque ne sarebbe valsa la pena e avrei potuto mostrare le mie capacità».

PAUSA – «C’è stato un momento nella mia vita nel quale non sapevo quale sarebbe stata la mia strada o meglio volevo sapere che tipo di persona fossi al di fuori del campo quindi ho smesso per un anno poi ho capito che durante quel perscorso in realtà il calcio è sempre stato il mio obiettivo fisso. Sono felice che Oppo punti i riflettori su chi come me ha il coraggio di inseguire tutte le proprie passioni e di non precludersi niente raggiungendo tutti gli obiettivi».

MESSAGGIO – «Questo meaggio è per chi ha la tenacia di non mollare»