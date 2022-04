Longo: «Il fattore più difficile per una professionista? Ecco qual’è»

Il mese di marzo delle rossonere, raccontato ai microfoni ufficiali del club da Miriam Longo. Ecco cosa ha detto

PAREGGIO CONTRO IL NAPOLI – «C’era grande rammarico per non aver sfruttato l’occasione soprattutto in virtù degli altri risulatati»

EMOTIVITA’ – «Il fattore più difficile per una professionista è il riuscire a gestire l’emotività dietro alla volglia di raggiungere l’obiettivo. Io sono molto attaccata a questa che è la mia passione, c’è chi riesce a giostrarsi bene e a trovare un equilibrio che poi è l’obiettivo finale del diventare a tutti gli effetti una professionista anche come mentalità, avere una mentalità vincente voglio trovare più equilibrio sotto questo aspetto».

SCONFITTA CONTRO LA JUVE – «Sono rimasta molto male per come è andata soprattutto per il risultato, l’impoartante dopo una sconfitta così è tirarsi su il morale a vicenda ci sono delle riflessioni personali che ho portato avanti»

PITTURA – «Ogni tanto mi diletto nella pittura, che non è proprio un’arte che mi appartiene però e qualcosa che faccio e che mi piace fare anche come una sorta di terapia».

PAREGGIO CONTRO LA ROMA – «Un buon punto arrivato contro una squadra come la Roma, abbiamo avuto l’occasione per andare in vantaggio a livello di atteggiamento molto meglio della gara contro la Juventus»