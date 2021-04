Longhi: «Champions League? La lotta è tra Milan e Juventus»

Ai microfoni di Sky Sport 24 Bruno Longhi ha detto la sua sulla corsa Champions League di queste ultime giornate

Ecco le dichiarazioni di Bruno Longhi ai microfoni di Sky Sport 24 sulla lotta Champions League di queste ultime giornate: «La Juve è altalenante, il Milan sta tenendo una velocità media bassissima che non autorizza voli pindarici. La Juve lotterà col Milan, il Napoli ha un calendario favorevole e sta benissimo.»

E sulla sfida contro il Benevento, il giornalista dichiara: «Il Milan affronterà il Benevento che è in picchiata, entrambe le squadre non stanno benissimo, cercando di andare in campo autoconvincendosi di essere quelli di prima.»