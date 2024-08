Loftus-Cheek Milan: NOVITA’ tattica di Fonseca col Real Madrid. Lo sperimenta in questo RUOLO

Loftus-Cheek Milan: novità tattica di Fonseca col Real Madrid. Lo sperimenta in questo ruolo, tutti i dettagli

Novità dal punto di vista tattico per Paulo Fonseca in Milan Real Madrid. Riguarda la posizione di Ruben Loftus-Cheek, che sia lo scorso anno con Pioli sia in questo pre-stagione con il portoghese è stato schierato nel ruolo di trequartista.

Contro le Merengues, il centrocampista inglese arretra il suo raggio d’azione, venendo schierato mediano davanti alla difesa nel centrocampo a due con Ismael Bennacer.

MILAN REAL MADRID AMICHEVOLE LIVE