Loftus-Cheek indispensabile: verrà gestito così da Pioli nelle prossime gare

Loftus-Cheek indispensabile per il Milan: il centrocampista verrà gestito così da Pioli nelle prossime gare

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Loftus-Cheek, che ieri ha svolto una sessione di lavoro individuale senza esercitarsi con i compagni.

Il centrocampista del Milan secondo quanto si apprende verrà gestito da Pioli per essere utilizzato sia contro la Fiorentina che in Champions League contro il Borussia Dortmund. Tra oggi e domani dovrebbe comunque tornare in gruppo.