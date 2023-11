Loftus-Cheek da gestire: il piano di Pioli per Fiorentina e Borussia Dortmund

Loftus-Cheek da gestire: il piano di Pioli in vista delle prossime sfide contro Fiorentina e Borussia Dortmund

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata anche sulla gestione nelle prossime partite di alcune pedine del Milan tra cui Ruben Loftus-Cheek.

L’obiettivo è arrivare al massimo della condizione per la partitissima contro il Borussia Dortmund: per questo l’idea di Pioli sarebbe quella di far riposare Ruben contro la Fiorentina in campionato per permettergli di scendere in campo dal primo minuto al top della forma in Champions.