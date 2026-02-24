Loftus Cheek, oltre il danno anche la beffa: il Milan costretto a fare delle valutazioni! Le ultime

Loftus Cheek oltre il danno anche la beffa? Il Milan sta facendo delle valutazioni sul centrocampista inglese

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il grave infortunio ai denti occorso a Ruben Loftus-Cheek che potrebbe costargli la fine della stagione con mesi d’anticipo, potrebbe cambiare anche il suo futuro. Potremmo dire dunque oltre il danno anche la beffa?

L’incidente e l’impatto tecnico

Il centrocampista inglese si trova ora costretto a un lungo stop. La natura del trauma subito richiede tempi di recupero clinico e atletico che potrebbero aver già sancito la parola “fine” sulla sua stagione agonistica.

Per il Diavolo, l’assenza dell’ex Chelsea rappresenta un assenza pesante, specialmente vista la sua crescita. Loftus-Cheek, con la sua fisicità prorompente e la capacità di rompere le linee avversarie, era diventato l’equilibratore tattico fondamentale nello scacchiere dei rossoneri. Senza di lui, la squadra perde centimetri e pericolosità offensiva negli ultimi trenta metri.

Il rebus rinnovo: fumata nera all’orizzonte?

Oltre al danno sportivo, si profila all’orizzonte una complicata questione burocratica. Il contratto della mezzala scade nel 2027 e, fino a poche settimane fa, le parti erano impegnate in dialoghi proficui per un prolungamento dell’accordo. Tuttavia, questo improvviso stop forzato ha rimescolato le carte in tavola.

La dirigenza di via Aldo Rossi, solitamente molto attenta alla sostenibilità e alla continuità del progetto, si trova ora davanti a un bivio:

Proseguire con il rinnovo nonostante l’incognita fisica.

Congelare le trattative per valutare i tempi di recupero e l’integrità del giocatore.

Inevitabilmente, tutto torna in discussione. In un calcio moderno dove la tenuta atletica è un requisito imprescindibile, un infortunio di questa entità sposta gli equilibri anche nelle negoziazioni contrattuali. I tifosi restano in attesa di comunicati ufficiali, sperando che il gigante inglese possa tornare presto a dominare il centrocampo del Milan.

LEGGI LE ULTIMISSIME SUL MILAN