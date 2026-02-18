Connect with us

Loftus-Cheek, tegola per Allegri: problema fisico per l’inglese, il tecnico ha già scelto il sostituto

Published

3 ore ago

on

By

Loftus-Cheek

Loftus-Cheek non sarà a disposizione per la sfida di questa sera contro il Como: problema fisico per l’inglese. Tocca a Nkunku

Un colpo di scena dell’ultimo minuto scuote il ritiro rossonero a poche ore dal fischio d’inizio a San Siro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la formazione di Massimiliano Allegri subisce una variazione pesante nel reparto offensivo: Ruben Loftus-Cheek, dato per titolare certo fino a questa mattina, è costretto al forfait a causa di un problema fisico dell’ultim’ora.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese salta il Como: c’è Nkunku

Allegri non si scompone e lancia dal primo minuto il talento francese, cambiando parzialmente il volto tattico della squadra:

  • Attacco Stellare: Al posto dell’inglese ci sarà Christopher Nkunku. L’ex Chelsea e Lipsia affiancherà Rafael Leão, componendo una coppia d’attacco tecnica e velocissima, capace di non dare punti di riferimento alla difesa lariana.
  • Conferme in Regia: Non cambiano le indiscrezioni sul centrocampo. Spazio al trio inedito composto dal dinamismo di Ricci, dall’esperienza infinita di Luka Modric e dalla sorpresa Ardon Jashari.
  • Sulle Fasce e Dietro: Confermati i giovani Athekame a destra e Bartesaghi a sinistra. La diga difensiva davanti a Maignan sarà composta da Tomori, De Winter (che fa riposare Gabbia) e Pavlovic.

La probabile formazione (3-5-2)

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi; Nkunku, Leão.

Loftus-Cheek
