Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuel Locatelli ha così parlato dello straordinario momento vissuto in neroverde dopo l’esperienza al Milan:

«Il Sassuolo ha dimostrato di credere in me dopo che alcuni non lo avevano fatto. Sono più completo, tutto questo grazie al lavoro svolto ogni giorno con i miei compagni e con De Zerbi e a tutta la fiducia che mi è stata data. Il segreto è nell’equilibrio che ho trovato dentro di me. Mi trovo bene giocando a due ma anche a fare la mezzala, non è il ruolo ma l’interpretazione che mi caratterizza».